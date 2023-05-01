В Одеській області затримали ворожого інформатора, який "зливав" РФ дані про оборону заводів

Служба безпеки затримала працівника одного з заводів хімічної галузі Одеської області, який передавав росіянам локації Сил оборони та промислових об’єктів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, інформатор передавав своїм знайомим-громадянам Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства. Він також "зливав" країні-агресору детальні дані про місця базування та види озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до захисту промислового об’єкта.

Для комунікації чоловік використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських військових.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Його помістили під варту, наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала безробітного, який "здавав" позиції ЗСУ у звільненому Лимані.

Окрім того, подружжя агентів розвідки РФ, які "зливали" ворогу дані з Бахмутського напрямку, отримали тюремні строки.

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