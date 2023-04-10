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Намагались окупувати Донбас. Двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років тюрми

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 15:48
Намагались окупувати Донбас. Двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років тюрми Фото: Двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років тюрми (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Горлівки (Донецька область) вступили до лав "ДНР" та вирішили воювати проти ЗСУ на Донбасі. Їх звинуватили у тероризмі та засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У лютому минулого року чоловіки добровільно вступили до "народної міліції "Донецької народної республіки". Вони служили в одній із мотострілецьких бригад на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій. Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців РФ та учасників "ДНР".

Чоловіків звинуватили у злочинах, які передбачені наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • Державна зрада;
  • Колабораційна діяльність;
  • Участь у не передбаченому законом збройному формуванні.

Чоловікам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що двоє жителів Херсона співпрацювали з окупантами та отримали фейкові посади "поліцейських". Їх затримали та засудили до 12 років тюрми.

Суд виніс вирок колаборанту, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.

Двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

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