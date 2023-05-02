В Виннице и Житомире разоблачили дельцов, которые профинансировали "ДНР" на 50 млн гривен

СБУ и ГБР разоблачили организаторов сделки в результате комплексных мероприятий в Виннице и Житомире. Злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". Далее эти деньги направлялись на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте.

По данным СБУ, для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донецкой области дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и РФ. Расчеты производились через подсанкционные финучреждения страны-агрессора.

Сообщается, что сделка действовала еще до начала полномасштабной войны.

Следователи ГБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Среди подозреваемых - директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия.

Планируется вынесение на рассмотрение СНБО предложений по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.