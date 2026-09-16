"У цій війні більше немає перемоги для обох": Зеленський пояснив, чого хоче Путін

У війні Росії проти України більше не може бути перемоги для обох сторін - лише зупинка бойових дій заради людських життів. Водночас деякі партнери помилково вважають, що Путіну потрібна лише частина української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського CBC News .

Зеленський заявив: доведеться змінити думку Путіна.

"У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все", - зазначив президент.

За його словами, це "божевільна ідея" - Путіну потрібні не кілометри, а вся Україна як частина Росії. Мета Кремля значно ширша, ніж отримання окремої ділянки землі - йдеться про повне підпорядкування країни.

Президент також прокоментував ідею про рішення, вигідне одразу й Росії, і Україні.

"Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день", - заявив Зеленський.

За його словами, єдина справжня перемога зараз - це просто зупинити війну заради людських життів, а не шукати формулу, однаково вигідну обом сторонам.

Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі й продовжують переговори - американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки.

Водночас щодо санкцій президент зазначив: США варто діяти сильніше та рішучіше, щоб повністю знищити спроможності Росії вести війну.

Зеленський розповів, що американська сторона попросила не розкривати деталі перемовин у медіа, поки триває опрацювання озвучених ідей. Наразі йде підготовка до зустрічі президента з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка запланована на кінець вересня.