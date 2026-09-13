Арахамія розповів, коли Росія може повернутися за стіл переговорів

Давид Арахамія вважає, що Росія може повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни вже на початку жовтня. За його словами, для цього важливим фактором стануть вибори до Державної думи РФ, які мають відбутися у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

Нардеп та учасник переговорної групи заявив, що наразі переговорному процесу бракує "суттєвого змісту". Водночас він вважає, що ситуація може змінитися після проведення виборів до Держдуми Росії 18–20 вересня.

"Я майже впевнений, що вони повернуться на початку жовтня, після виборів до Держдуми", - сказав голова фракції під час щорічної зустрічі YES у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

За словами Арахамії, для повноцінного переговорного процесу необхідно створити умови для його систематичної роботи.

Він запропонував побудувати своєрідний "тунель", який забезпечить регулярність зустрічей та участь у них одних і тих самих представників сторін.

"Єдиний спосіб побудувати такий "тунель" - це налагодити системний, регулярний переговорний процес в одному місці, за участі одних і тих самих людей, які збираються регулярно", - зазначив Арахамія.

Він визнав, що на початковому етапі такий формат може розчаровувати людей, які щодня потерпають від російських атак. Однак, на його думку, саме регулярний процес є необхідною основою для досягнення результату.