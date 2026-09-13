Все уперлось в Донбас: Кушнер назвав основну перешкоду у переговорах
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон уже підготував основну частину угоди про завершення війни в Україні. За його словами, головною перешкодою залишається небажання Києва погоджуватися на територіальні вимоги диктатора Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".
Під час щорічного форуму YES у Києві Кушнер зазначив, що Путін уже визначив межі територій, яких прагне домогтися Росія.
"Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити", - заявив представник американської адміністрації.
Водночас Кушнер наголосив, що завдання посередників полягає у пошуку рішення, яке дозволило б заморозити конфлікт. На його думку, територіальне питання має вирішуватися з урахуванням ситуації на полі бою.
Кушнер також заявив, що, за його оцінкою, і Київ, і Москва прагнуть завершення війни. Він сказав, що наразі необхідно знайти "правильну формулу", яка влаштує всіх учасників процесу.
Окремо Кушнер розповів, що американська сторона намагається створити умови для припинення бойових дій.
Контекст заяви
Раніше ми писали, що на думку Давида Арахамії, одного з учасників команди переговорів, РФ може повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни вже на початку жовтня. Для цього важливим фактором стануть вибори до Державної думи, які мають відбутися у вересні.
Тим часом джерело РБК-Україна повідомило, що результатом роботи Віткоффа і Кушнера може стати енергетичне перемир'я між Україною та РФ взимку. Основним аргументом американської сторони було те, що у попередні зими РФ так і не змогла досягнути своєї мети.