Все уперлось в Донбас: Кушнер назвав основну перешкоду у переговорах

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон уже підготував основну частину угоди про завершення війни в Україні. За його словами, головною перешкодою залишається небажання Києва погоджуватися на територіальні вимоги диктатора Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

Під час щорічного форуму YES у Києві Кушнер зазначив, що Путін уже визначив межі територій, яких прагне домогтися Росія.

"Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити", - заявив представник американської адміністрації.

Водночас Кушнер наголосив, що завдання посередників полягає у пошуку рішення, яке дозволило б заморозити конфлікт. На його думку, територіальне питання має вирішуватися з урахуванням ситуації на полі бою.

Кушнер також заявив, що, за його оцінкою, і Київ, і Москва прагнуть завершення війни. Він сказав, що наразі необхідно знайти "правильну формулу", яка влаштує всіх учасників процесу.

Окремо Кушнер розповів, що американська сторона намагається створити умови для припинення бойових дій.