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"В этой войне больше нет победы для обоих": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

04:42 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"В этой войне больше нет победы для обоих": Зеленский объяснил, чего хочет Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В войне России против Украины больше не может быть победы для обеих сторон – только остановка боевых действий ради человеческих жизней. В то же время, некоторые партнеры ошибочно считают, что Путину нужна лишь часть украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBC News.

Зеленский заявил: придется изменить мнение Путина.

"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры и все", - отметил президент.

По его словам, это "сумасшедшая идея" - Путину нужны не километры, а вся Украина как часть России. Цель Кремля значительно шире, чем получение отдельного участка земли - речь идет о полном подчинении страны.

Президент также прокомментировал идею о решении, выгодном сразу и России, и Украине.

"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за столько человеческих потерь она перестала быть о победе для обоих еще в первый день", - заявил Зеленский.

По его словам, единственная настоящая победа сейчас - это просто остановить войну ради человеческих жизней, а не искать формулу, одинаково выгодную обеим сторонам.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры - американская сторона, по его словам, принимает различные меры поддержки.

В то же время по поводу санкций президент отметил: США следует действовать сильнее и решительнее, чтобы полностью уничтожить способности России вести войну.

Зеленский рассказал, что американская сторона попросила не раскрывать детали переговоров в медиа, пока продолжается проработка озвученных идей. В настоящее время идет подготовка ко встрече президента с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая запланирована на конец сентября.

Напомним, ранее Кушнер уже назвал главное препятствие в переговорах - по его словам, США подготовили основную часть соглашения о завершении войны, но Киев не соглашается на территориальные требования Путина по Донбассу.

По словам Давида Арахамии, одного из участников команды переговоров, Россия может вернуться в переговорный процесс уже в начале октября - после выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.

Между тем, источник РБК-Украина сообщил, что результатом работы Виткоффа и Кушнера может стать энергетическое перемирие между Украиной и РФ зимой - американская сторона аргументирует это тем, что предыдущими зимами Россия так и не достигла своей цели.

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