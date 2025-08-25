"У Трампа ще багато карт": посол США при НАТО щодо миру в Україні

За словами дипломата, США наразі постачають озброєння та боєприпаси європейським союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні.

Цей процес, за його словами, можна посилити.

"У президента Трампа ще багато карт, які він може використати. Очевидно, ми постачаємо зброю НАТО, продаємо американські озброєння нашим союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні. Це безумовно можна посилити, і процес йде дуже добре", - зазначив Вітакер.

Він додав, що Трамп може застосовувати й інші інструменти, зокрема тарифи та вторинні санкції, наголосивши на ролі енергійної дипломатії.

"Ви бачили, що Індія незадоволена тим, що на неї наклали обмеження. Китай і Бразилія, які теж купують російську нафту, мають бути готовими, якщо вони не допоможуть світові покласти цьому кінець. Так що у президента Трампа багато карт, і я вважаю, що енергійна дипломатія тут якраз доречна.", - підкреслив посол.