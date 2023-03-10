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У танка зірвало башту. Прикордонники показали знищення російської техніки

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П'ятниця 10 березня 2023 18:48
У танка зірвало башту. Прикордонники показали знищення російської техніки Ілюстративне фото: прикордонники показали знищення російського танка (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили російський танк за допомогою артилерії. Від вогню ЗСУ у нього зірвало башту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Бійці Держприкордонної служби провели авіарозвідку, а військові Збройних сил "підсмажили" ворожий танк.

У танка зірвало башту. Прикордонники показали знищення російської техніки

"У російського танка зірвало башту від спільної роботи аеророзвідки ДПСУ та артилерії ЗСУ", - зазначили захисники.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області українські захисники знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2".

Окрім того, українські артилеристи знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".

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