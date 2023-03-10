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У танка сорвало башню. Пограничники показали уничтожение российской техники

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Пятница 10 марта 2023 18:48
У танка сорвало башню. Пограничники показали уничтожение российской техники Иллюстративное фото: пограничники показали уничтожение российского танка (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили российский танк с помощью артиллерии. От огня ВСУ у него сорвало башню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Бойцы Госпогранслужбы провели авиаразведку, а военные Вооруженных сил "поджарили" вражеский танк.

У танка сорвало башню. Пограничники показали уничтожение российской техники

"У российского танка сорвало башню от совместной работы аэроразведки ГПСУ и артиллерии ВСУ", - отметили защитники.

Напомним, недавно в Запорожской области украинские защитники уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2".

Кроме того, украинские артиллеристы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

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Государственная пограничная служба Война России против Украины
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