ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" у Запорізькій області (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 10 березня 2023 12:34
Українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" у Запорізькій області (фото) Ілюстративне фото: українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" у Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники вивели з ладу російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Гармаші 44-ї окремої артилерійської бригади разом з бійцями аеророзвідки 128-ї гірсько-штурмової бригади зробили "бум" між Володимирівкою та Чорноземним і уразили автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2"", - написав він.

За його словами, РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" - це доволі нетривіальний автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РФ.

Його використовують для придушення систем супутникового зв’язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів. Пункт управління комплексу складається з чотирьох людей.

Тарнавський зазначив, що це вже не перший комплекс радіоелектронної боротьби росіян, що був виведений з ладу у Запорізькій області.

Так, минулого місяця бійці 128-ї ОГШБр підірвали ще одну російську станцію РЕБ "Палантин" - на тимчасово захопленій території Запорізької області. Тоді вбивство "грози дронів" сталось за 18 км від лінії фронту, між селами Дніпровка і Чорноземне.

Нагадаємо, українські артилеристи показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ".

Також нещодавно СБУ знищила FPV-дроном російський вогнемет "Сонцепьок".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації