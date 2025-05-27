У США натякнули на нові важелі впливу на Росію після заяв Трампа щодо Путіна
Заяви президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна не слід розглядати як розчарування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Держдепартамента США Теммі Брюс.
Журналісти запитали у Брюс, з огляду на публічне розчарування Трампа у Путіні, чи справедливо очікувати негайного коригування політики в цьому напрямку. На що та відповіла, що непотрібно розглядати словам Трампа як розчарування.
"Я б не назвала це розчаруванням. Це заява людини, яка очолювала зусилля зі встановлення миру в стількох різних регіонах, яка чітко і абсолютно прозоро висловлює свою думку про те, що відбувається", - сказала Брюс.
За її словами, Росія повинна поставитись до таких заяв серйозно.
"Як я вже говорила, розпорядженні президента (Трампа - ред.) є безліч різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчутна і що її можна використовувати, щоб вплинути, і що її можна використовувати, щоб вплинути, щоб зупинити цю бійню", - відповіла Брюс.
Трамп почав критикувати Путіна
Варто нагадати, що минулими вихідними, три ночі поспіль, Росія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Спочатку Трамп не коментував удари росіян.
Однак згодом він заявив, що Путін збожеволів.
"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.
Трамп також заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії. Своєю чергою у Кремлі заявили, що така заява Трампа спричинена емоційним перевантаженням американського президента.
Сьогодні ж Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".
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