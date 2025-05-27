У США натякнули на нові важелі впливу на Росію після заяв Трампа щодо Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Держдепартамента США Теммі Брюс.

Журналісти запитали у Брюс, з огляду на публічне розчарування Трампа у Путіні, чи справедливо очікувати негайного коригування політики в цьому напрямку. На що та відповіла, що непотрібно розглядати словам Трампа як розчарування.

"Я б не назвала це розчаруванням. Це заява людини, яка очолювала зусилля зі встановлення миру в стількох різних регіонах, яка чітко і абсолютно прозоро висловлює свою думку про те, що відбувається", - сказала Брюс.

За її словами, Росія повинна поставитись до таких заяв серйозно.

"Як я вже говорила, розпорядженні президента (Трампа - ред.) є безліч різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчутна і що її можна використовувати, щоб вплинути, і що її можна використовувати, щоб вплинути, щоб зупинити цю бійню", - відповіла Брюс.