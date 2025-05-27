В США намекнули на новые рычаги влияния на Россию после заявлений Трампа о Путине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Журналисты спросили у Брюс, учитывая публичное разочарование Трампа в Путине, справедливо ли ожидать немедленной корректировки политики в этом направлении. На что та ответила, что не нужно рассматривать слова Трампа как разочарование.

"Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял усилия по установлению мира в стольких разных регионах, который четко и абсолютно прозрачно выражает свое мнение о том, что происходит", - сказала Брюс.

По ее словам, Россия должна отнестись к таким заявлениям серьезно.

"Как я уже говорила, в распоряжении президента (Трампа - ред.) есть множество различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и что ее можно использовать, чтобы повлиять, и что ее можно использовать, чтобы повлиять, чтобы остановить эту бойню", - ответила Брюс.