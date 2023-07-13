У Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту

У зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі у Києві цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У четвер зміни внесені в маршрути:
Об’їзд організували за маршрутом: просп. Повітрофлотський - вул. Смілянська - вул. Святослава Хороброго, а далі за власними маршрутами.
У суботу, 15 липня, з 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:
На мосту через р. Десенка у Києві розпочали новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. У зв'язку з цим з 27 червня до 15 вересня на мосту частково обмежили рух транспорту.
Окрім того, у Києві ввели обмеження руху вантажівок через спеку.
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