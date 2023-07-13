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У Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту

Фото: у Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі у Києві цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У четвер зміни внесені в маршрути:

  • тролейбусів №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусів №№ 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організували за маршрутом: просп. Повітрофлотський - вул. Смілянська - вул. Святослава Хороброго, а далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, з 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 - від ст. м. "Площа Українських Героїв", ст. м. "Палац спорту", просп. Свободи та ст. м. "Палац спорту" до площі Космонавтів;
  • маршрути №№ 22к, 30, 42д - від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

Обмеження руху у Києві

На мосту через р. Десенка у Києві розпочали новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. У зв'язку з цим з 27 червня до 15 вересня на мосту частково обмежили рух транспорту.

Окрім того, у Києві ввели обмеження руху вантажівок через спеку.

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КиївОбмеження руху