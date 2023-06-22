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На одному з мостів Києва обмежать рух: коли і на скільки

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Київ, Четвер 22 червня 2023 16:27
На одному з мостів Києва обмежать рух: коли і на скільки Фото: на одному з мостів Києва обмежать рух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві на мосту через річку Десенка буде обмежено рух. На мосту розпочинається новий етап ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації

"З 27 червня до 15 вересня на мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту. На мосту розпочинається новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега", - повідомили в КМДА.

На одному з мостів Києва обмежать рух: коли і на скільки

За даними адміністрації, минулого року бетонну плиту-основу, гідроізоляцію та асфальтове покриття оновлювали у крайніх правих смугах, тоді як цьогоріч роботи відбуватимуться на тих смугах, які не ремонтували торік.

Вибух у багатоповерховому будинку Києва

Нагадаємо, сьогодні вночі у 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого було зруйновано кілька поверхів.

Попередньо вибух стався через витік газу, проте точні причини трагедії ще встановлюються. Своєю чергою правоохоронці опублікували перші хвилини після вибуху в житловому будинку.

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