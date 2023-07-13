В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта

В четверг изменения внесены в маршруты:

троллейбусов №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;

автобусов №№ 22, 25, 69, 119.

Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Святослава Храброго, а дальше по своим маршрутам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00 троллейбусы будут курсировать:

маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев", ст. м. "Дворец спорта", просп. Свободы и ст. м. "Дворец спорта" до площади Космонавтов;

маршруты №№ 22к, 30, 42д - от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича до Индустриального путепровода.

Ограничение движения в Киеве

На мосту через р. Десенко в Киеве начали новый этап ремонта. Дорожники будут работать в направлении левого берега. В связи с этим с 27 июня по 15 сентября на мосту частично ограничили движение транспорта.

Кроме того, в Киеве ввели ограничение движения грузовиков из-за жары.

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