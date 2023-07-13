В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта

В связи с дорожными работами на Севастопольской площади в Киеве на этой неделе изменили движение маршрутов наземного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В четверг изменения внесены в маршруты:
Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Святослава Храброго, а дальше по своим маршрутам.
В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00 троллейбусы будут курсировать:
На мосту через р. Десенко в Киеве начали новый этап ремонта. Дорожники будут работать в направлении левого берега. В связи с этим с 27 июня по 15 сентября на мосту частично ограничили движение транспорта.
Кроме того, в Киеве ввели ограничение движения грузовиков из-за жары.
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