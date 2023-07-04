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У Києві вводять обмеження руху вантажівок через спеку

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Київ, Вівторок 04 липня 2023 18:57
У Києві вводять обмеження руху вантажівок через спеку Фото: у Києві вводять обмеження руху вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З 5 липня на вулично-дорожній мережі Києва будуть вводити обмеження руху для вантажівок через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що за температури повітря понад +28° з 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі столиці діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

При цьому обмеження стосується як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Дотримання обмежень буде контролювати управління патрульної поліції.

Тим часом водіїв просять поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Обмеження у Києві через спеку

У столиці тимчасово припинять продавати харчові продукти, які швидко псуються, на сільськогосподарських та сезонних ярмарках. Такі обмеження триватимуть з 4 до 31 липня.

Додамо, що у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градуса. Середньомісячна температура очікується у межах від 20 до 25 градусів тепла.

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