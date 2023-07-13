ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 липня 2023 12:05
У Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту Фото: у Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі у Києві цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У четвер зміни внесені в маршрути:

  • тролейбусів №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусів №№ 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організували за маршрутом: просп. Повітрофлотський - вул. Смілянська - вул. Святослава Хороброго, а далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, з 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 - від ст. м. "Площа Українських Героїв", ст. м. "Палац спорту", просп. Свободи та ст. м. "Палац спорту" до площі Космонавтів;
  • маршрути №№ 22к, 30, 42д - від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

Обмеження руху у Києві

На мосту через р. Десенка у Києві розпочали новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. У зв'язку з цим з 27 червня до 15 вересня на мосту частково обмежили рух транспорту.

Окрім того, у Києві ввели обмеження руху вантажівок через спеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі