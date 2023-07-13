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В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта

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Киев, Четверг 13 июля 2023 12:05
В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта Фото: в Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В связи с дорожными работами на Севастопольской площади в Киеве на этой неделе изменили движение маршрутов наземного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В четверг изменения внесены в маршруты:

  • троллейбусов №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусов №№ 22, 25, 69, 119.

Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Святослава Храброго, а дальше по своим маршрутам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00 троллейбусы будут курсировать:

  • маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев", ст. м. "Дворец спорта", просп. Свободы и ст. м. "Дворец спорта" до площади Космонавтов;
  • маршруты №№ 22к, 30, 42д - от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича до Индустриального путепровода.

Ограничение движения в Киеве

На мосту через р. Десенко в Киеве начали новый этап ремонта. Дорожники будут работать в направлении левого берега. В связи с этим с 27 июня по 15 сентября на мосту частично ограничили движение транспорта.

Кроме того, в Киеве ввели ограничение движения грузовиков из-за жары.

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Киев Ограничение движения
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