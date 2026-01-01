"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну": Зеленський про нічні удари по енергетиці

"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку", - йдеться у повідомленні президента.

Він зазначив, що ударів завдано по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

"Цілі - наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", - розповів Зеленський.

Лідер країни наголосив, що вбивства треба зупинити, і додав, що "пауз у захисті життя не може бути". Він підкреслив, якщо РФ не припиняє завдавати ударів навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись.

"Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно", - зазначив президент України.