"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну": Зеленський про нічні удари по енергетиці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на 1 січня РФ запустила по території України понад 200 ударних дронів. Їхньою ціллю була українська енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку", - йдеться у повідомленні президента.

Він зазначив, що ударів завдано по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

"Цілі - наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", - розповів Зеленський.

Лідер країни наголосив, що вбивства треба зупинити, і додав, що "пауз у захисті життя не може бути". Він підкреслив, якщо РФ не припиняє завдавати ударів навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись.

"Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно", - зазначив президент України.

Обстріл України у новорічну ніч

Нагадаємо, в ніч на 1 січня Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.

Зокрема, російські війська всю ніч атакували Волинську область. Внаслідок обстрілу енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Крім того, перед боєм курантів у новорічну ніч росіяни вкотре за добу завдали ударів по Запоріжжю, в результаті чого п'ятеро осіб постраждали, серед яких - підліток.

