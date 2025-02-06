У низці областей України сьогодні ввели аварійні відключення світла

У низці областей України вранці четверга, 6 лютого, було запроваджено графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.
Де саме почали вводити аварійні графіки розповідає РБК-Україна.
Оновлено о 10:30.
В "Укренерго" уточнили, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.
Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення.
Як зазначили у "Полтаваобленерго", в області застосовано ГАВ.
"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ", - сказано у повідомленні.
За даними "Сумиобленерго", території області були введені графіки аварійних відключень.
"За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", - сказано у повідомленні.
Там зауважили, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.
Про аварійні відключення повідомили "Кіровоградобленерго". У регіоні з 09:17 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.
Там також попередили, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.
Як повідомили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.
Раніше повідомлялось про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак тоді в "Укренерго" спростували ці заяви, повідомивши, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.
Попри це у низці областей зранку 3 лютого вводили аварійні графіки відключення через перенавантаження енергомережі.
Також аварійні графіки запроваджувались 4 лютого.
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