У низці областей України сьогодні ввели аварійні відключення світла

Оновлено о 10:30.

В "Укренерго" уточнили, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення.

Полтавська область

Як зазначили у "Полтаваобленерго", в області застосовано ГАВ.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ", - сказано у повідомленні.

Сумська область

За даними "Сумиобленерго", території області були введені графіки аварійних відключень.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", - сказано у повідомленні.

Там зауважили, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили "Кіровоградобленерго". У регіоні з 09:17 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Там також попередили, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.

Дніпропетровська та Донецька області

Як повідомили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.