В Україні почали вводити аварійні графіки відключення світла: яких областей торкнулось
У низці областей України вранці понеділка, 3 лютого, почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.
Де саме почали вводити аварійні графіки розповідає РБК-Україна.
Кіровоградська область
Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.
Сумська область
У "Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго", із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.
"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку", - сказано у повідомленні.
Полтавська область
У "Полтаваобленерго" також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.
"В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - сказано у повідомленні.
Дніпропетровська область
Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.
Донецька область
У ДТЕК уточнили, що аварійні відключення також вводяться і у Доецькій області.
"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - сказано у повідомленні.
Удари по енергосистемі України
Варто нагадати, що осінню російська армія завдала значих ударів по енергетичній системі України. Зокрема, 17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня Росія атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.
А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.
Також минулого тижня у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання.
Однак тоді в "Укренерго" спростували такі заяви. За даними "Укренерго", прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.