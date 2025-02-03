В Україні почали вводити аварійні графіки відключення світла: яких областей торкнулось

У низці областей України вранці понеділка, 3 лютого, почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.

Де саме почали вводити аварійні графіки розповідає РБК-Україна.

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.



Сумська область

У "Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго", із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.

"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку", - сказано у повідомленні.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

"В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - сказано у повідомленні.

Дніпропетровська область

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.



Донецька область

У ДТЕК уточнили, що аварійні відключення також вводяться і у Доецькій області.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - сказано у повідомленні.