У низці областей України сьогодні знову ввели аварійні відключення світла

У низці областей України вранці вівторка, 4 лютого, знову було введено графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 07:42 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Там також попередили, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.



Сумська область

У "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумської області також введені графіки аварійних відключень. За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги.

"Черга при ГАВ відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку", - сказано у повідомленні.

Там також зауважили, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються.

Дніпропетровська та Донецькі області

За даними ДТЕК, аварійні графіки запроваджено у Дніпропетровській та Донецькій областях.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, минулого тижня у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання.

Попри це в "Укренерго" заявили, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.