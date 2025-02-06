В ряде областей Украины сегодня ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины утром четверга, 6 февраля, были введены графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию.
Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина.
Обновлено в 10:30.
В "Укрэнерго" уточнили, что 6 февраля, по состоянию на 09:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это время предыдущего дня.
В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения.
Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены ГАВ.
"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАВ", - говорится в сообщении.
По данным "Сумыоблэнерго", на территории области были введены графики аварийных отключений.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди", - говорится в сообщении.
Там отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
Об аварийных отключениях сообщили "Кировоградоблэнерго". В регионе с 09:17 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Там также предупредили, что из-за одновременного введения графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.
Как сообщили в ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения.
Ранее сообщалось о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако тогда в "Укрэнерго" опровергли эти заявления, сообщив, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.
Несмотря на это в ряде областей утром 3 февраля вводили аварийные графики отключения из-за перегрузки энергосети.
Также аварийные графики вводились 4 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.