"У неї добрий смак": в Японії знайшли спосіб "підкупити" Трампа

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Токіо японська влада виставила біля палацу Акасака три американські автівки, щоб справити на нього враження та підкреслити підтримку американського виробництва.

Автомобілі - Ford F-150 та два білі Toyota, вироблені на американських заводах, - стояли біля офіційної резиденції, де Дональд Трамп зустрічався з японським прем’єр-міністром Санае Такаїчі.

Під час цієї зустрічі сторони підписали низку торговельних угод, а японські чиновники вирішили використати транспортні засоби як своєрідний символ дружби та підтримки американського виробництва.

Таке рішення коментатори вже охрестили проявом "дипломатії підбирання", натякаючи, що це спосіб задобрити американського політика, який відомий своїми симпатіями до великих пікапів і промислового виробництва у США.

Як відреагував Трамп

За словами очевидців, коли Трампу повідомили, що під час його візиту використовуватимуть золотистий Ford F-150, він "щиро зрадів" і схвально відгукнувся про ідею японської сторони.

Під час перельоту до Азії на борту Air Force One Трамп прокоментував: "У неї добрий смак", - сказав він про прем’єрку Такаїчі, додавши: "Це ж просто супер".

Контекст зустрічі

Дональд Трамп неодноразово наголошував, що союзники США, включно з Японією, мають закуповувати більше американських товарів і брати активнішу участь у розвитку американської економіки. Його адміністрація закликала партнерів інвестувати у будівництво заводів, енергетичної інфраструктури та виробництво автомобілів у США.

Жест із американськими машинами японські ЗМІ назвали "тонким, але показовим сигналом" - демонстрацією готовності Токіо підтримувати американські інтереси, водночас зберігаючи міцні торговельні відносини.