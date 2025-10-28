"У нее хороший вкус": в Японии нашли способ "подкупить" Трампа

Во время официального визита президента США Дональда Трампа в Токио японская сторона прибегла к необычному дипломатическому жесту, чтобы продемонстрировать уважение и приверженность к американскому лидеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Во время визита президента США Дональда Трампа в Токио японские власти выставили возле дворца Акасака три американские машины, чтобы произвести на него впечатление и подчеркнуть поддержку американского производства.
Автомобили - Ford F-150 и два белых Toyota, произведенные на американских заводах, - стояли возле официальной резиденции, где Дональд Трамп встречался с японским премьер-министром Санаэ Такаичи.
Во время этой встречи стороны подписали ряд торговых соглашений, а японские чиновники решили использовать транспортные средства как своеобразный символ дружбы и поддержки американского производства.
Такое решение комментаторы уже окрестили проявлением "дипломатии подбора", намекая, что это способ задобрить американского политика, который известен своими симпатиями к большим пикапам и промышленному производству в США.
По словам очевидцев, когда Трампу сообщили, что во время его визита будут использовать золотистый Ford F-150, он "искренне обрадовался" и одобрительно отозвался об идее японской стороны.
Во время перелета в Азию на борту Air Force One Трамп прокомментировал: "У нее хороший вкус", - сказал он о премьере Такаичи, добавив: "Это же просто супер".
Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что союзники США, включая Японию, должны закупать больше американских товаров и принимать более активное участие в развитии американской экономики. Его администрация призвала партнеров инвестировать в строительство заводов, энергетической инфраструктуры и производство автомобилей в США.
Жест с американскими машинами японские СМИ назвали "тонким, но показательным сигналом" - демонстрацией готовности Токио поддерживать американские интересы, одновременно сохраняя крепкие торговые отношения.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.
27 октября президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию с целью заключить масштабное соглашение по развитию судостроительных мощностей.
Ожидается, что Трамп вместе с Такаичи также осмотрят атомный авианосец USS George Washington на военно-морской базе Йокосука к югу от Токио. А во вторник вечером Трамп проведет ужин с руководителями корпораций.