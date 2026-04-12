"У них немає карт, вони виконають умови": Трамп упевнений, що Іран повернеться до переговорів

Президент США Дональд Трамп передбачив, що Іран повернеться за стіл переговорів, оскільки у цієї країни "немає карт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
"Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, що ми хочемо... Я не хочу 90% вимог, я не хочу 95%... я хочу все... У них немає карт", - заявив Трамп.
Також він захищав свою погрозу, сказану тиждень тому про те, що "ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи не відродиться". Йдеться про ультиматум із дедлайном, щоб Тегеран відкрив Ормузьку протоку. За словами Трампа, саме ця заява змусила Іран сісти за стіл переговорів і не покинути його досі.
Зазначимо, що майже добові переговори між США та Іраном у Пакистані завершилися без укладення угоди. На цьому тлі Трамп в ефірі Fox News знову повторив погрози, зроблені напередодні переговорів, про те, що завдасть удару по енергетичній інфраструктурі.
"Я міг би знищити Іран за один день. За одну годину я міг би забрати всю їхню енергію, все, всі їхні електростанції, а це дуже важливо. І мені дуже не хочеться цього робити, тому що якщо я це зроблю, на відновлення піде 10 років, а вони вже ніколи не зможуть все відновити. І ще ви позбудетеся мостів", - сказав президент.
Нагадаємо, що 11 і в ніч на 12 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. За їхніми підсумками віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що сторони так і не досягли угоди про припинення війни.
Буквально кілька годин тому Дональд Трамп заявив, що зустріч пройшла добре і більшість питань було узгоджено. Однак, як каже він, відмова Ірану від ядерних амбіцій усе це перекреслює.
Крім цього, Трамп анонсував, що американський флот починає блокування Ормузької протоки. Тепер, за його словами, жоден корабель не зможе увійти або вийти звідти.