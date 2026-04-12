"У них немає карт, вони виконають умови": Трамп упевнений, що Іран повернеться до переговорів

"Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, що ми хочемо... Я не хочу 90% вимог, я не хочу 95%... я хочу все... У них немає карт", - заявив Трамп.

Також він захищав свою погрозу, сказану тиждень тому про те, що "ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи не відродиться". Йдеться про ультиматум із дедлайном, щоб Тегеран відкрив Ормузьку протоку. За словами Трампа, саме ця заява змусила Іран сісти за стіл переговорів і не покинути його досі.

Зазначимо, що майже добові переговори між США та Іраном у Пакистані завершилися без укладення угоди. На цьому тлі Трамп в ефірі Fox News знову повторив погрози, зроблені напередодні переговорів, про те, що завдасть удару по енергетичній інфраструктурі.

"Я міг би знищити Іран за один день. За одну годину я міг би забрати всю їхню енергію, все, всі їхні електростанції, а це дуже важливо. І мені дуже не хочеться цього робити, тому що якщо я це зроблю, на відновлення піде 10 років, а вони вже ніколи не зможуть все відновити. І ще ви позбудетеся мостів", - сказав президент.