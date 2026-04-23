"У нас великий некомплект": Вигівський розповів, скільки людей працює в Нацполіції

"По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів", - сказав Вигівський.

За його словами, тут декілька факторів. Перше - всі розуміють навантаження, яке є у поліцейських, а друге - низькі зарплати.

Загальний некомплект у Нацполіції зараз близько 18%, у патрульній поліції, яка працює на вулиці, некомплект 25,9%.

"При цьому велике навантаження. І мене відверто дивує, коли люди в мережах, так звані "експерти", "лідери думок" кажуть, що у поліції працює 400 тисяч, 300, 200. Звідки ці цифри беруть - мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи більше 100 тисяч поліцейських", - розповів Вигівський.

Він також пояснив, чому поліцейських не потрібно відправляти на фронт.

"Коли кажуть - давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі", - зазначив глава Нацполіції.