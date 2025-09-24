ua en ru
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння

Середа 24 вересня 2025 18:12
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна не веде перегони озброєнь, оскільки не має великих "товстих ракет", улюбленої іграшки диктаторів. Україна має тільки дрони, які потрібні для захисту від російської агресії. У перегонах озброєнь винна виключно РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

"В Україні немає "великих, товстих" ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до 2000-3000 кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх - щоб захистити наше право на життя", - пояснив президент.

Зеленський нагадав, що раніше контроль над морем залежав від наявності великого флоту. Але Україна встановила контроль над Чорним морем, не маючи флоту - російські кораблі відтіснили назад у російські порти за допомогою морських дронів. В Україні не було іншого вибору.

Під час операції "Павутина", яку провела Служба безпеки України, десятки дешевих дронів знищили або пошкодили більшість російських стратегічних бомбардувальників - багато дуже дорогих бортів дальньої авіації.

"Ці самі російські бомбардувальники атакували наші міста. І нічого з цього не сталося б, якби Путін не розпочав цю повномасштабну агресію, повномасштабну війну. І з кожним роком, коли ця війна триває, зброя стає ще смертоноснішою. І тільки Росія заслуговує на те, щоб її в цьому звинувачували", - резюмував президент.

Спецоперація "Павутина": що відомо

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина". Українські FPV-дрони вразили російську стратегічну авіацію на аеродромах базування - військових базах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".. Внаслідок атаки було уражено 41 російський літак.

Загалом було вражено щонайменше 34% російської стратегічної авіації та більшість діючих бортів. Це значно ускладнило окупантам удари по Україні. До того ж показало вразливість російських військових баз перед сучасними технологіями.

Володимир Зеленський ООН
