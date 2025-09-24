ua en ru
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружения

Украина, Среда 24 сентября 2025 18:12
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина не ведет гонку вооружений, поскольку не имеет больших "толстых ракет", любимой игрушки диктаторов. Украина имеет только дроны, которые нужны для защиты от российской агрессии. В гонке вооружений виновата исключительно РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"В Украине нет "больших, толстых" ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут летать до 2000-3000 километров. У нас не было другого выбора, кроме как строить их - чтобы защитить наше право на жизнь", - пояснил президент.

Зеленский напомнил, что ранее контроль над морем зависел от наличия большого флота. Но Украина установила контроль над Черным морем, не имея флота - российские корабли оттеснили обратно в российские порты с помощью морских дронов. У Украины не было другого выбора.

Во время операции "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины, десятки дешевых дронов уничтожили или повредили большинство российских стратегических бомбардировщиков - много очень дорогих бортов дальней авиации.

"Эти самые российские бомбардировщики атаковали наши города. И ничего из этого не произошло бы, если бы Путин не начал эту полномасштабную агрессию, полномасштабную войну. И с каждым годом, когда эта война продолжается, оружие становится еще более смертоносным. И только Россия заслуживает того, чтобы ее в этом обвиняли", - резюмировал президент.

Спецоперация "Паутина": что известно

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина". Украинские FPV-дроны поразили российскую стратегическую авиацию на аэродромах базирования - военных базах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате атаки был поражен 41 российский самолет.

В общем было поражено не менее 34% российской стратегической авиации и большинство действующих бортов. Это значительно усложнило оккупантам удары по Украине. К тому же показало уязвимость российских военных баз перед современными технологиями.

