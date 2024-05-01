"У нас є надлишки". У Конгресі США закликали терміново передати Україні касетні бомби

У Конгресі США заявили, що американська армія має у надлишку касетні бомби. Законодавці вважають, що Україні потрібно надати більше таких бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена від Республіканської партії Джо Вілсон на слуханнях у Палаті представників США.

Він висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.

"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - заявив Вілсон.

Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні. Він заявив, що США нададуть Україні "стільки можливостей, скільки зможуть".

Варто додати, що республіканець Джо Вілсон підтримує Україну. Він у складі делегації Палати представників відвідав Україну минулого року. Під час візиту делегація зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Довідка: касетні бомби - це боєприпаси або ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби. Головна перевага цих бомб у тому, що вони можуть уражувати більшу територію.