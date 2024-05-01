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"У нас є надлишки". У Конгресі США закликали терміново передати Україні касетні бомби

Вашингтон, Середа 01 травня 2024 10:38
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"У нас є надлишки". У Конгресі США закликали терміново передати Україні касетні бомби Фото: у Конгресі США закликали передати Україні більше касетних бомб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Конгресі США заявили, що американська армія має у надлишку касетні бомби. Законодавці вважають, що Україні потрібно надати більше таких бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена від Республіканської партії Джо Вілсон на слуханнях у Палаті представників США.

Він висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.

"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - заявив Вілсон.

Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні. Він заявив, що США нададуть Україні "стільки можливостей, скільки зможуть".

Варто додати, що республіканець Джо Вілсон підтримує Україну. Він у складі делегації Палати представників відвідав Україну минулого року. Під час візиту делегація зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Довідка: касетні бомби - це боєприпаси або ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби. Головна перевага цих бомб у тому, що вони можуть уражувати більшу територію.

ATACMS для України

Україна отримала від партнерів далекобійні ракети минулого року. Їх надали Велика Британія, Франція та США. Вашингтон передав ракети ATACMS, дальність дії яких становить до 165 км.

Раніше західні ЗМІ писали, що США можуть найближчим часом надати Україні більше ракет ATACMS. Навіть була інформація, що ЗСУ можуть отримати ракети з дальністю до 300 км.

Раніше експерти у коментарі РБК-Україна оцінили, як Україна може використати ракети ATACMS проти російських окупантів.

Що відомо про американські ракети ATACMS - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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