Експерти оцінили, як Україна може використати ракети ATACMS проти росіян

США надають Україні далекобійні ракети ATACMS. Навіть якщо українські війська отримають ракети з дальністю до 160 км - це буде проблемою для окупантів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як допомога США змінить ситуацію на фронті. Що про це думають в Україні та на Заході".

"ATACMS мають різні модифікації. Є модифікація касетного типу, що ефективно працює за аеродромами, великим скупченням людського ресурсу. Є модифікація осколково-фугасного типу, бетонобійного типу - це проти укріплених об'єктів, наприклад проти штабу, що знаходиться під землею, або укріпленого, монументального об'єкта. Наприклад, якогось мосту", - сказав військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Зазначається, що Кримський міст є законною ціллю для українських військ. Міст є головною логістичною артерією окупантів на південному фронті. Якщо ЗСУ вдасться знищити опори чи частину мосту, якою пролягає залізниця, наслідки для РФ будуть катастрофічні.

На думку Коваленко, у разі знищення Кримського мосту під загрозою буде матеріально-технічне забезпечення південного угруповання окупаційних військ. Це своєю чергою призведе до змін на фронті.

"Протягом місяця вони будуть не здатні при втраті такої логістики чинити опір Силам оборони України, тобто самим тримати оборону. Це все може закінчитися, наприклад, їхньою втечею з того чи іншого плацдарму", - зазначив експерт.

При цьому експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський вважає, що немає сенсу використовувати ATACMS для ударів по території Росії. Цими ракетами краще знищувати військові об'єкти на фронті або неподалік нього.