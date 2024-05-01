"У нас есть излишки". В Конгрессе США призвали срочно передать Украине кассетные бомбы

В Конгрессе США заявили, что у американской армии в избытке кассетные бомбы. Законодатели считают, что Украине нужно предоставить больше таких бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсон на слушаниях в Палате представителей США.

Он выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее.

"У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это - отправить их народу Украины", - заявил Уилсон.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Палате представителей США, прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Он заявил, что США предоставят Украине "столько возможностей, сколько смогут".

Следует добавить, что республиканец Джо Уилсон поддерживает Украину. Он в составе делегации Палаты представителей посетил Украину в прошлом году. В ходе визита делегация встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Справка: кассетные бомбы - это боеприпасы или ракеты, которые разрываются в воздухе, выбрасывая меньшие бомбы. Главное преимущество этих бомб состоит в том, что они могут поражать большую территорию.