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США поставлять Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть, - глава Пентагону

Вівторок 30 квітня 2024 21:51
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США поставлять Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть, - глава Пентагону Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки нададуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

У Остіна запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.

Він також додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Ракети ATACMS для України

Наприкінці квітня цього року президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який виділяє Україні пакет допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів.

Напередодні підписання цього законопроєкту президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна має домовленість із США щодо постачання ATACMS.

За даними ЗМІ, ще у лютому Байден нібито погодив передачу Україні більше ніж 100 ракет більшого радіуса дії ATACMS.

Цілком можливо, що саме ці ракети Україна використала для удару по аеродрому в Джанкої.

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Сполучені Штати Америки ATACMS
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