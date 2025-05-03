"У мене син горить там". Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя у ніч на 2 травня

Російські війська масовано атакували дронами Запоріжжя в ніч на 2 травня. У місті було зафіксовано щонайменше 10 ударів. Дрони пошкодили багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. В результаті ударів постраждало понад 30 людей.

За інформацією Запорізької ОВА, станом на 3 травня ще шестеро постраждалих мешканців Запоріжжя перебувають у лікарнях. У більшості потерпілих - мінно-вибухові травми, переломи та опіки.

Також у ніч на 2 травня під російськими ударами опинився локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу, яка спалахнула від ударів, рятувальники гасили аж до ранку. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож минулося без поранених чи загиблих.

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