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РФ масовано атакувала завод УЗ у Запоріжжі: пожежу гасили до ранку, які наслідки

Запоріжжя, П'ятниця 02 травня 2025 08:38
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РФ масовано атакувала завод УЗ у Запоріжжі: пожежу гасили до ранку, які наслідки Фото: РФ масовано атакувала завод УЗ у Запоріжжі, пожежу гасили до ранку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія масовано атакувала локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу на підприємстві гасили до ранку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - ЗЕРЗ", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

"Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше - на заводі немає поранених чи загиблих", - додали в "Укрзалізниці".

Не перша атака на залізничний завод в Україні

В УЗ зазначили, що після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві - це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху в країні.

Атака РФ на Запоріжжя

Ввечері четверга, 1 травня, російська армія в завдала масованого дронового удару по місту Запоріжжя. Одразу стало відомо про постраждалих. В місті повідомляли про понад 10 вибухів.

Пізніше з'ясувалося, що під атакою опинився житловий сектор, а кількість постраждалих зросла до 8 людей. Окупанти атакували будинок у Запоріжжі.

Вже близько 6:00 ранку кількість поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 28 людей.

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