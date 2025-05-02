РФ масовано атакувала завод УЗ у Запоріжжі: пожежу гасили до ранку, які наслідки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - ЗЕРЗ", - йдеться у повідомленні.

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За даними компанії, це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

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"Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше - на заводі немає поранених чи загиблих", - додали в "Укрзалізниці".

Не перша атака на залізничний завод в Україні

В УЗ зазначили, що після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві - це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху в країні.