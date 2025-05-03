"У меня сын горит там". Полиция показала первые минуты после удара РФ по Запорожью

Обстрел Запорожья в ночь на 2 мая

Российские войска массированно атаковали дронами Запорожье в ночь на 2 мая. В городе было зафиксировано не менее 10 ударов. Дроны повредили многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры. В результате ударов пострадало более 30 человек.

По информации Запорожской ОВА, по состоянию на 3 мая еще шестеро пострадавших жителей Запорожья находятся в больницах. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы, переломы и ожоги.

Также в ночь на 2 мая под российскими ударами оказался локомотиворемонтный завод в Запорожье. Пожар, который вспыхнул от ударов, спасатели тушили до утра. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому обошлось без раненых или погибших.

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