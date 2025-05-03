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Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 33 осіб, шестеро в лікарні

Субота 03 травня 2025 11:45
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Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 33 осіб, шестеро в лікарні Фото: Унаслідок атаки РФ на Запоріжжя постраждали 33 людини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

У результаті нічної атаки 2 травня на Запоріжжя постраждало 33 людини. Шестеро з них залишаються в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

У ніч на 2 травня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, внаслідок чого постраждали щонайменше 33 мирних жителі.

Начальник Запорізької ОВА повідомив, що стан шістьох постраждалих залишається важким: двоє з них - у тяжкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості.

У більшості потерпілих - мінно-вибухові травми, переломи та опіки. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Обстріл Запоріжжя

Увечері 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Запоріжжю.

Запоріжжям прокотилися щонайменше десять вибухів, одразу надійшли повідомлення про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що удари припали на житловий сектор - постраждав багатоквартирний будинок. До ранку кількість поранених збільшилася до 28 осіб.

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