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У Криворізькому районі ЗСУ знищили ворожу ракету

Фото: ЗСУ знищили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України сьогодні, 5 листопада, знищили російську ракету у Криворізькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

За даними глави ОВА, воїни підрозділу ПвК "Схід" у Криворізькому районі знищили ворожу ракету. 

"Хвала нашим оборонцям неба. Відмінна робота. Спасибі за захист!", - сказав Лисак.

Ситуація у Дніпропетровській області

Варто зазначити, що Дніпропетровську область називають тилом фронту. Регіон знаходиться неподалік від зони зіткнення, але всі населені пункти області під контролем України.

Через свою близькість до фронту Дніпропетровська область страждає від обстрілів, особливо Нікопольський район. Він розташований на правому березі Дніпра, а лівий берег контролюють російські терористи.

Так, 4 листопада росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Також вчора у регіоні сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети "Іскандер-К".

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Війна Росії проти України