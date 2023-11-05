У Криворізькому районі ЗСУ знищили ворожу ракету

За даними глави ОВА, воїни підрозділу ПвК "Схід" у Криворізькому районі знищили ворожу ракету.

"Хвала нашим оборонцям неба. Відмінна робота. Спасибі за захист!", - сказав Лисак.

Ситуація у Дніпропетровській області

Варто зазначити, що Дніпропетровську область називають тилом фронту. Регіон знаходиться неподалік від зони зіткнення, але всі населені пункти області під контролем України.

Через свою близькість до фронту Дніпропетровська область страждає від обстрілів, особливо Нікопольський район. Він розташований на правому березі Дніпра, а лівий берег контролюють російські терористи.

Так, 4 листопада росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Також вчора у регіоні сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети "Іскандер-К".

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