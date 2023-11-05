В Криворожском районе ВСУ уничтожили вражескую ракету

По данным главы ОВА, воины подразделения ВвК "Восток" в Криворожском районе уничтожили вражескую ракету.

"Хвала нашим защитникам неба. Отличная работа. Спасибо за защиту!", - сказал Лысак.

Ситуация в Днепропетровской области

Следует отметить, что Днепропетровскую область называют тылом фронта. Регион находится недалеко от зоны столкновения, но все населенные пункты области находятся под контролем Украины.

Из-за своей близости к фронту Днепропетровская область страдает от обстрелов, особенно Никопольский район. Он расположен на правом берегу Днепра, а левый берег контролируют российские террористы.

4 ноября россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе. Также вчера в регионе силы противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты "Искандер-К".

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