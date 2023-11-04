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Сили оборони збили над Дніпропетровською областю три ракети

Субота 04 листопада 2023 19:52
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Сили оборони збили над Дніпропетровською областю три ракети Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники збили три російські ракети над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"ЗСУ збили над Дніпровським районом 3 ракети. Ворожі цілі приземлили оборонці з ПвК "Схід", - повідомив він.

Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську та Полтавську області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Дніпрі

Сьогодні 4 листопада вибухи лунали у Дніпрі. Як стало відомо пізніше, росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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