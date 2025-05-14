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"У кожній школі має бути ветеран": що може змінитись для учнів в Україні

У кожній школі України може з'явитись ветеран (фото: sclnau.com.ua)
Автор: Ірина Костенко

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що в кожній школі України повинен бути ветеран або ветеранка. Таке нововведення, на її думку, дасть країні майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію представниці ОП у Facebook.

Що робитимуть ветерани у школах України

За словами Верещук, ветеран або ветеранка у кожній українській школі має бути для того, щоб викладати курс "Захист України".

"Краще за них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу", - наголосила вона.

Заступниця керівника Офісу президента зауважила, що вже цього тижня має вийти відповідний спільний наказ:

  • Міністерства освіти й науки;
  • Міністерство у справах ветеранів.

Що потрібно ветеранам, щоб працювати в школі

Верещук повідомила, що з огляду на таку ініціативу, необхідно швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами "Захисту України" у середніх школах.

"Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей із працевлаштуванням ветеранів", - уточнила вона.

З якою проблемою можуть зіткнутись ветерани

Представниця ОП визнала, що "є ще проблема" - низькі зарплати.

Вона пояснила це тим, що бюджет Міністерства освіти й науки - обмежений.

Водночас Верещук висловила переконання, що "місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів". 

"Бо, коли ветеран навчає дітей - країна має майбутнє", - підсумувала вона.

Публікація Ірини Верещук (скриншот: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН змінило правила щодо вивчення "Захисту України" у школах.

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