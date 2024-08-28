Коли у школах почнуть викладати оновлений "Захист України": подробиці

Предмет "Захист України" в українських школах викладатимуть за новими правилами . Однак поки це буде в експериментальному форматі.

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на відповідь заступника міністра освіти і науки Андрія Сташківа на запит hromadske .

Заступник міністра пояснює, що із 1 вересня 2024 року до експерименту будуть залучені близько 1200 закладів середньої, професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти. Зараз ще формують перелік осередків, де "Захист України" викладатимуть по-новому.

Перелік шкіл, які братимуть участь в експерименті, буде затверджено на рівні областей і вже до 1 вересня у них мають організувати викладання цього предмета. Зокрема, у закладах освіти мають визначити, хто саме викладатиме предмет та скласти відповідний розклад.

Регулярність викладання предмета школи мають визначити самостійно – один чи два рази на місяць.

Впродовж року заклади освіти мають забезпечити необхідним обладнанням.

У Міністерстві освіти та науки зазначають, що експеримент має тривати два роки. Лише після цього предмет "Захист України" стане обов’язковим для усіх шкіл.