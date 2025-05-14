"В каждой школе должен быть ветеран": что может измениться для учеников в Украине

Что будут делать ветераны в школах Украины

По словам Верещук, ветеран в каждой украинской школе должен быть для того, чтобы преподавать курс "Защита Украины".

"Лучше их никто не научит детей, что такое защищать свое государство", - подчеркнула она.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что уже на этой неделе должен выйти соответствующий совместный приказ:

Министерства образования и науки;

Министерство по делам ветеранов.

Что нужно ветеранам, чтобы работать в школе

Верещук сообщила, что учитывая такую инициативу, необходимо быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах.

"Так мы совмещаем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов", - уточнила она.

С какой проблемой могут столкнуться ветераны

Представительница ОП признала, что "есть еще проблема" - низкие зарплаты.

Она объяснила это тем, что бюджет Министерства образования и науки - ограничен.

В то же время Верещук выразила убеждение, что "местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов".

"Потому что, когда ветеран учит детей - у страны есть будущее", - подытожила она.

Публикация Ирины Верещук (скриншот: facebook.com/vereshchuk.ukraine)