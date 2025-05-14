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"В каждой школе должен быть ветеран": что может измениться для учеников в Украине

В каждой школе Украины может появиться ветеран (фото: sclnau.com.ua)
Автор: Ирина Костенко

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что в каждой школе Украины должен быть ветеран. Такое нововведение, по ее мнению, даст стране будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы ОП в Facebook.

Что будут делать ветераны в школах Украины

По словам Верещук, ветеран в каждой украинской школе должен быть для того, чтобы преподавать курс "Защита Украины".

"Лучше их никто не научит детей, что такое защищать свое государство", - подчеркнула она.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что уже на этой неделе должен выйти соответствующий совместный приказ:

  • Министерства образования и науки;
  • Министерство по делам ветеранов.

Что нужно ветеранам, чтобы работать в школе

Верещук сообщила, что учитывая такую инициативу, необходимо быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах.

"Так мы совмещаем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов", - уточнила она.

С какой проблемой могут столкнуться ветераны

Представительница ОП признала, что "есть еще проблема" - низкие зарплаты.

Она объяснила это тем, что бюджет Министерства образования и науки - ограничен.

В то же время Верещук выразила убеждение, что "местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов".

"Потому что, когда ветеран учит детей - у страны есть будущее", - подытожила она.

Публикация Ирины Верещук (скриншот: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН изменило правила по изучению "Защиты Украины" в школах.

Читайте также, что известно о создании в Украине сети Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

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