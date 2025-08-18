У Києві на парковці вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: перші деталі

Інші випадки в Україні

Нагадаємо, у липні в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста. Після цього СБУ відкрила кримінальну справу, її кваліфікували як теракт.

За декілька годин поліцейські спільно зі співробітниками спецслужб встановили особу підозрюваного у теракті. Зловмисником виявився 22-річний мешканець Запоріжжя, якого завербували росіяни через Telegram-канали.

За інструкцією спецслужби РФ агент під зазначений куратором автомобіль заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Також у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.