В Киеве на парковке взорвался автомобиль, окрашенный под военный: первые детали

Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы (t.me/gunpKyiv)
Автор: Ірина Глухова

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный. Инцидент случился на парковке возле жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По предварительной информации, детонация произошла на пассажирском сиденье авто в момент, когда владелец приблизился к транспортному средству.

В результате взрыва мужчина получил легкие травмы, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и другие специальные службы.

Причины взрыва устанавливаются.

Обновлено в 09.40

В полиции обнародовали фото и видео с места взрыва автомобиля в Подольском районе Киева.

 

Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы (t.me/gunpKyiv)

 

Другие случаи в Украине

Напомним, в июле в Одессе произошел взрыв автомобиля на улице Варненской в Киевском районе города. После этого СБУ открыла уголовное дело, его квалифицировали как теракт.

За несколько часов полицейские совместно с сотрудниками спецслужб установили личность подозреваемого в теракте. Злоумышленником оказался 22-летний житель Запорожья, которого завербовали россияне через Telegram-каналы.

По инструкции спецслужбы РФ агент под указанный куратором автомобиль заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ).

Также в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

