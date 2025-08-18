В Киеве на парковке взорвался автомобиль, окрашенный под военный: первые детали

По предварительной информации, детонация произошла на пассажирском сиденье авто в момент, когда владелец приблизился к транспортному средству.

В результате взрыва мужчина получил легкие травмы, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и другие специальные службы.

Причины взрыва устанавливаются.

Обновлено в 09.40

В полиции обнародовали фото и видео с места взрыва автомобиля в Подольском районе Киева.

Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы (t.me/gunpKyiv)