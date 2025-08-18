В Киеве на парковке взорвался автомобиль, окрашенный под военный: первые детали
В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный. Инцидент случился на парковке возле жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
По предварительной информации, детонация произошла на пассажирском сиденье авто в момент, когда владелец приблизился к транспортному средству.
В результате взрыва мужчина получил легкие травмы, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и другие специальные службы.
Причины взрыва устанавливаются.
Обновлено в 09.40
В полиции обнародовали фото и видео с места взрыва автомобиля в Подольском районе Киева.
Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы (t.me/gunpKyiv)
Другие случаи в Украине
Напомним, в июле в Одессе произошел взрыв автомобиля на улице Варненской в Киевском районе города. После этого СБУ открыла уголовное дело, его квалифицировали как теракт.
За несколько часов полицейские совместно с сотрудниками спецслужб установили личность подозреваемого в теракте. Злоумышленником оказался 22-летний житель Запорожья, которого завербовали россияне через Telegram-каналы.
По инструкции спецслужбы РФ агент под указанный куратором автомобиль заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ).
Также в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.