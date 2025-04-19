"У частинах ЧФ РФ паніка": родини офіцерів масово тікають з окупованого Криму, - АТЕШ

Агенти представників руху підпілля розповіли, що у терміновому порядку окупований Крим вже залишили майже всі сім'ї старшого офіцерського складу ЧФ російських загарбників.

"Зараз у частинах ЧФ РФ спостерігається паніка - за нашими даними, на початку квітня надійшла директива "зверху" щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова", - передають в русі "АТЕШ".

Також вказується, що у бухтах Севастополя проводяться "приховані патрулі з резервістів "БАРС" у цивільному одязі", а також фіксують посилення охорони та спроби сховати техніку.

"Крім того, скасовано всі вихідні для окупантів", - звертають увагу партизани.

Представники руху допускають, що російські окупанти "почали виконувати директиву України щодо припинення договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі".

"Загалом і знадобилося кілька успішних ударів по військових судах", - вказується у заяві підпільників.