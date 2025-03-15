РФ приховує кораблі в бухтах Севастополя, побоюючись ударів СОУ, - "АТЕШ"

Російські війська ховають свої бойові кораблі в бухтах Криму, щоб уникнути атак Сил оборони України. Зафіксовано малий протичовновий корабель, який не залишає бухту Інкермана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Розвідувальні дані свідчать про те, що російські війська намагаються ховати бойові кораблі в бухтах Криму, побоюючись ударів Сил оборони України.

Агенти "АТЕШ" зафіксували присутність бойового корабля біля причалу Вторчормета в Інкермані. Зазвичай на цих причалах перебувають судна, виведені з експлуатації, які очікують на утилізацію.

Однак зараз там виявлено малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос", який модернізований і включений до складу Чорноморського флоту РФ.

Після втрати контролю над акваторією Чорного моря російські окупанти змушені приховувати свої кораблі, щоб уникнути атак. За наявною інформацією, цей корабель практично не залишає бухту, проте його переміщення продовжують фіксувати.

"АТЕШ" продовжують стежити за активністю російських військ у Криму і передавати отримані дані Силам оборони України для подальших дій.