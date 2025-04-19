"В частях ЧФ РФ паника": семьи офицеров массово бегут из оккупированного Крыма, - АТЕШ

Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.
"Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника - по нашим данным, в начале апреля поступила директива "сверху" по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова", - передают в движении "АТЕШ".
Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся "скрытые патрули из резервистов "БАРС" в гражданской одежде", а также фиксируют усиление охраны и попытки спрятать технику.
"Кроме того, отменены все выходные для оккупантов", - обращают внимание партизаны.
Представители движения допускают, что российские оккупанты "начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе".
"В общем и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам", - указывается в заявлении подпольщиков.
Напомним, 10 апреля партизаны "АТЕШ" рассказали, что ситуация с российскими военными на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра является критической. Подпольщики сообщили, что раненых захватчиков вывозят резиновыми лодками, а запасы доставляют дронами.
Добавим, в марте агенты партизанского движения рассказали о полном упадке судостроительной отрасли оккупированного Севастополя. Отмечалось, что заводы, которые ранее работали на нужды российского флота, превратились в склады и ремонтные площадки.
Также в середине марта в "АТЕШ" рассказали, что РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов со стороны Сил обороны Украины.
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